Минздрав предложил изменить порядок расчета угрозы дефектуры лекарств

Для того чтобы избежать дефицита жизненно важных лекарств, Минздрав предложил изменить порядок расчета угрозы дефектуры, а также разработал форму информирования о наличии лекарств в клинических рекомендациях, стандартах медпомощи или мероприятиях по иммунопрофилактике и о возможности их замены.
Минздрав разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства, которым предлагается усовершенствовать порядок госрегулирования предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП для того, чтобы не допускать дефектуры востребованных лекарств.
Для оперативного реагирования на формирование дефектуры документом вводится формула определения дефектуры или рисков ее возникновения в зависимости от потребности системы здравоохранения, что позволит избежать прерывания терапии у пациентов.
Сейчас на наличие дефектуры или рисков ее возникновения может указывать снижение индекса отклонения поступления препарата в гражданский оборот в РФ менее чем на минус 30%. Такое снижение индекса отклонения говорит уже о сложившейся критической ситуации в системе лекарственного обеспечения, и реагировать на ситуацию бывает уже поздно. Проектом постановления предлагается установить индекс отклонения на уровне 10%.
Для уведомления держателей или владельцев регистрационных удостоверений лекарств об итогах мониторинга дефектуры проектом постановления предусматривается, что Росздравнадзор будет оперативно размещать на своем официальном сайте заключения о дефектуре (риске ее возникновения) либо об отсутствии лекарств в обращении в связи с ценообразованием на них.
К документу также прилагается Форма информирования о наличии лекарств в клинических рекомендациях, стандартах медпомощи или мероприятиях по иммунопрофилактике и о возможности их замены.
Елена Сидорова
pharmvestnik