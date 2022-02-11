Минздрав предложил изменить порядок расчета угрозы дефектуры лекарств

Для того чтобы избежать дефицита жизненно важных лекарств, Минздрав предложил изменить порядок расчета угрозы дефектуры, а также разработал форму информирования ‎о наличии лекарств в клинических рекомендациях, стандартах медпомощи ‎или мероприятиях по иммунопрофилактике и о возможности их замены.

Минздрав разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства, которым предлагается усовершенствовать порядок госрегулирования предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП для того, чтобы не допускать дефектуры востребованных лекарств.

Для оперативного реагирования на формирование дефектуры документом вводится формула определения дефектуры или рисков ее возникновения в зависимости ‎от потребности системы здравоохранения, что позволит избежать прерывания терапии у пациентов.

Сейчас на наличие дефектуры или рисков ее возникновения может указывать снижение индекса отклонения поступления препарата ‎в гражданский оборот в РФ менее чем на минус 30%. Такое снижение индекса отклонения говорит уже ‎о сложившейся критической ситуации в системе лекарственного обеспечения, ‎и реагировать на ситуацию бывает уже поздно. Проектом постановления предлагается установить индекс отклонения на уровне 10%.

Для уведомления держателей или владельцев регистрационных удостоверений лекарств об итогах мониторинга дефектуры проектом постановления предусматривается, что Росздравнадзор будет оперативно размещать на своем официальном сайте заключения о дефектуре (риске ее возникновения) либо об отсутствии лекарств в обращении в связи с ценообразованием на них.

К документу также прилагается Форма информирования ‎о наличии лекарств в клинических рекомендациях, стандартах медпомощи ‎или мероприятиях по иммунопрофилактике и о возможности их замены.

Елена Сидорова

pharmvestnik