«Биннофарм Групп» увеличила производственную мощность участка по выпуску жаропонижающих препаратов на курганском заводе «Синтез»

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») завершила обновление участка по производству препаратов в форме сиропов и суспензий на заводе «Синтез» в Кургане. Это позволит увеличить выпуск препаратов в этой форме в три раза – до 6 млн флаконов в год.

«Мы завершили обновление участка по производству сиропов и суспензий: установили новое оборудование, а также провели реконструкцию помещений в соответствии с современными требованиями, — прокомментировал исполнительный директор производственной площадки «Биннофарм Групп» в Кургане Борис Жоров. – Это очень важно, потому что на этом участке выпускается крайне востребованная в период пандемии номенклатура – жаропонижающие препараты, наряду с нестероидными противовоспалительными и муколитическими средствами. Наращивание производственных мощностей позволит нам при необходимости увеличить выпуск этой категории лекарств».

Поставщиком оборудования стала итальянская компания Romaco (входит в состав одного из ведущих мировых производителей фармацевтического оборудования – холдинга ECI).

remedium