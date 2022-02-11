«Фармсинтез» начал оптовые поставки в Россию противоопухолевого препарата

Децитабин стал первым из трех противоопухолевых препаратов, которые ПАО «Фармсинтез» будет поставлять в 2022 году для лечения российских онкопациентов в рамках эксклюзивного договора с владельцем регистрационного удостоверения – Институтом биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИБОХ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Препарат в РФ был зарегистрирован в 2021 году, продажи стартовали в IV квартале прошлого года. В отличие от зарубежных аналогов, поставляемый ПАО «Фармсинтез» на российский рынок Децитабин – это продукт локального производителя, с более выгодной стоимостью. По данным аналитиков, потребность российского госпитального сектора в Децитабине составит ориентировочно четыре тысячи флаконов ежегодно.

«Децитабин является одним из немногих препаратов, позволяющих добиваться ремиссии и улучшать качество жизни пациентов, страдающих миелодиспластическим синдром (МДС) – группой хронических заболеваний крови, характеризующихся снижением количества лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов в крови пациента, а также высоким риском перехода хронической стадии заболевания в острый лейкоз. Входит в клинические рекомендации по лечению миелодиспластического синдрома, разработанные Ассоциацией онкологов России и одобренные Минздравом РФ», – говорится в пресс-релизе.

Заболеваемость МДС составляет 3-5 случаев на 100 тысяч населения в год. Более 80% пациентов с МДС старше 60 лет. После 60 лет частота увеличивается до 20-50 случаев на 100 тысяч человек в год. Причина заболевания окончательно не выяснена, определенную роль играют ионизирующее излучение, прием цитостатических препаратов и последствия химиолучевой терапии. В 2/3 случаев МДС носит вторичный характер и развивается на фоне других заболеваний крови. По данным зарубежных исследований, в Европе ежегодно диагностируют примерно 25 тысяч новых случаев. Учитывая неуклонное «старение» населения Европы, ученые полагают, что число пациентов с МДС будет в ближайшие десятилетия лишь возрастать.

gxpnews