Эффективность вакцины Novavax подтверждена в ходе исследования среди подростков

Американская компания Novavax заявила о положительных результатах вакцины NVX-CoV2373 в ходе расширенного педиатрического исследования фазы 3 PREVENT-19 среди подростков, пишет PRNewswire.

Исследование продемонстрировало 82%-ю эффективность против дельта-штамма коронавирусной инфекции. У подростков иммунный ответ был примерно в два три-раза выше, чем у взрослых. Вакцина хорошо переносилась, сигналов безопасности не выявлено. В исследовании поучаствовали более 2,2 тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Novavax планирует дополнить глобальные нормативные документы педиатрическими данными в первом квартале 2022 года.

«Мы воодушевлены результатами в этой подростковой популяции, учитывая постоянную потребность в альтернативных вариантах вакцины против COVID-19», – сказал Филип Дубовски, доктор медицинских наук, главный медицинский директор Novavax. – Мы считаем, что вакцина Novavax предлагает дифференцированную технологию и вариант для этой более молодой группы населения».

Как стало известно на прошлой неделе, вакцину Novavax против коронавируса одобрили в Великобритании. В декабре прошлого года Nuvaxovid уже был рекомендован для применения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вакцина стала десятым по счету препаратом в перечне одобренных ВОЗ для применения в условиях пандемии. Во время испытаний он показал эффективность до 90,4% против COVID-19.

gxpnews