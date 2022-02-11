«Аптечная сеть 36,6» почти вдвое сократила долг в 2021 году

«Аптечная сеть 36,6» снизила совокупный кредитный портфель с 40,2 млрд рублей на конец 2020 года до 21,6 млрд рублей год спустя, сообщила группа. Сказались вырученные в 2020 году средства от допэмиссии и переход на необеспеченный лимит банковских гарантий. «Аптечная сеть 36,6» снизила совокупный кредитный портфель с 40,2 млрд рублей на конец 2020 года до 21,6 млрд рублей год спустя, сообщила группа. Сказались вырученные в 2020 году средства от допэмиссии и переход на необеспеченный лимит банковских гарантий.

В январе 2021 года погашены займы одной из структур группы – «Аптека-А.в.е» – на сумму 10 млрд рублей, а в течение первого полугодия 2021 года были выкуплены биржевые облигации – на 8,6 млрд рублей.

В декабре 2020 года «Аптечная сеть 36,6» разместила допэмиссию, выпустив 736,7 млн акций почти на 9 млрд рублей по преимущественному праву и 185,5 млн акций на 2,5 млрд рублей по открытой подписке. Кто увеличил свою долю или стал новым акционером, «36,6» не раскрывала.

Часть долга была погашена за счет вырученных от допэмиссии средств, сообщил Vademecum представитель «36,6». Другой источник погашения долга, по его словам, – переход на необеспеченный лимит банковских гарантий и высвобождение существенного объема средств, находившихся на счетах в качестве обеспечения по гарантийным соглашениям.

Выручка сети в 2021 году выросла на 12,1% и составила 53 млрд рублей. Год назад сеть отчитывалась о 60 млрд рублей выручки, но этот показатель учитывал выручку от оптовых продаж, а оптовое подразделение группы было продано в конце 2020 года бывшему гендиректору «36,6» Владимиру Нестеренко. Увеличению выручки способствовал рост сопоставимых продаж (LFL) на 6,7%, а также торговых точек. На рост сопоставимых продаж, в свою очередь, повлияло повышение среднего чека (на 9,6%) при сокращении трафика на 2,7%. Показатель прибыли ПАО в своем сообщении не приводит.

Число аптек за год выросло на 10,5% – до 1 616, причем 190 аптек открыто и 70 – закрыто. Кроме того, в конце 2021 года «Аптечная сеть 36,6» приобрела 34 аптеки сети «36,6-Здоровье» в Тверской области.

EBITDA компании в 2021 году выросла на 1,08 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, рентабельность по EBITDA прибавила 2,2 п.п. и составила 2,3%.

Долг «Аптечной сети 36,6» рос с середины 2010-х, после покупки фармдистрибьютора Alliance Healthcare Russia и объединения «36,6» с группой «А5». К 2018 году он достиг почти 40 млрд рублей.