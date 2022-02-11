Суд разрешил бывшему замглавы Минздрава Самарской области вернуться на госслужбу

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре изменил обвинительный приговор по уголовному делу о картельном сговоре при заключении контракта на сервис медоборудования в Самарской области на 768 млн рублей, разрешив двум фигурантам – бывшему замглавы Минздрава региона Альберту Навасардяну и его бывшему подчиненному Максиму Колобову – вновь занимать должности на госслужбе. В остальном вердикт, предусматривающий условные сроки, остался без изменений.

Весной 2016 года компания «СМТ» выиграла контракт на техобслуживание и ремонт томографов в 22 самарских больницах. Через месяц в отношении компании были инициированы следственные действия, а УФАС по региону установило, что перед проведением конкурса «СМТ» заключила сговор с конкурентами – ООО «ЦЭХ-Здоровье» и ООО «Медсимвол», хозяйствующим субъектом ООО «ДжиИ Хэлскеа», организатором торгов ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина», а также с Минздравом Самарской области, причем переговоры между «СМТ» и «ЦЭХ-Здоровье» организовал Минздрав Самарской области. «СМТ» не смогла обжаловать решение УФАС, а в отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Фигуранты дела вину не признали. В ходе первоначального рассмотрения дела в июле 2019 года Самарский районный суд приговорил совладельца «СМТ» Сергея Шатило к 3,5 года колонии общего режима, а бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна – к трем годам заключения.

Остальные обвиняемые – экс-чиновник регионального Минздрава Максим Колобов и заместитель директора компании «СМТ» Алексей Санкеев – получили по 2,5 года условно, старший инженер «СМТ» Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО «ДжиИ Хэлскеа» в России и СНГ Наталья Середавина и специалист по работе со стратегическими клиентами «ДжиИ Хэлскеа» Елена Львова – по 2 года условно. Защита не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу, настаивая на отмене вердикта и оправдательном приговоре.

В июле 2020 года Самарский областной суд отменил обвинительный приговор, освободив Сергея Шатило и Альберта Навасардяна из-под стражи под подписку о невыезде, и отправил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию – Самарский районный суд, но с иным составом суда.

Однако сторона обвинения не согласилось с решением облсуда. В октябре 2020 года заместитель прокурора Самарской области Тимур Маслов направил кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции.

В феврале 2021 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре, в свою очередь, отменил решение апелляционной инстанции и направил дело в судебную коллегию Самарского областного суда на новое рассмотрение.

В июле 2021 года судебная коллегия Самарского областного суда подтвердила обвинительный вердикт, но изменила первоначальный приговор, назначив фигурантам условные сроки вместо реального лишения свободы. Сергей Шатило получил 3,5 года с отбыванием наказания условно, Альберт Навасардян получил 2,6 года условно.