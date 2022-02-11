Минздрав одобрил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

Минздрав разрешил провести клинические испытания кожного теста, который определит, есть ли у человека клеточный иммунитет к коронавирусу. Процедура тестирования напоминает реакцию Манту. Сейчас проверить клеточный иммунитет можно только в специализированных лабораториях.

НИИ эпидемиологии и микробиологии имена Пастера Роспотребнадзора разработал кожный тест «КоронаДерм PS», предназначенный для определения клеточного иммунитета к возбудителю COVID-19. Минздрав России 10 февраля разрешил провести слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности теста на добровольцах старше 18 лет, сообщается на сайте Госреестра лекарственных средств.

Директор НИИ имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал ранее «Известиям», что процедура тестирования напоминает всем известную реакцию Манту. Препарат вводится под кожу, результат определяют по диаметру папулы через 72 часа после инъекции. Положительный тест означает, что у человека есть клеточный иммунитет. Отрицательный указывает на то, что ему нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться.

Клинические исследования пройдут на базе ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья». На сайте ГРЛС также указано, что разработчиком привлечена ООО «Карпатская исследовательская группа».

Сейчас тестирование на клеточный иммунитет можно проводить только в специализированных лабораториях с использованием дорогостоящих реагентов.

Елена Сидорова

pharmvestnik