Лицензию на фармдеятельность предложили получать без собственного склада

В новом варианте положения о лицензировании фармдеятельности для получения оптовой лицензии не нужен собственный склад. Аптеки считают, что это нововведение приведет к отсутствию у лицензиата какой-либо ответственности.

В положение о лицензировании фармдеятельности Минздрав предложил внести изменения. Согласно проекту постановления правительства, который есть в распоряжении «ФВ», для получения оптовой лицензии больше не требует собственного склада.

Пока не ясно, будет ли новое положение принято в текущей редакции или вновь отправится на согласование, но уже сейчас аптеки опасаются упрощения получения лицензии. Если раньше, чтобы получить оптовую лицензию, нужно было иметь склад в собственности или в аренде, а также работников с фармацевтическим образованием, то в новом положении достаточно просто заключить договор с тем, у кого все это уже есть, объяснили «ФВ» в СРО «Ассоциация независимых аптек».

«Получается, что обладатель лицензии ни за что не отвечает, но становится полноценным участником товаропроводящей цепи, осуществляющим онлайн-торговлю лекарственными препаратами», — заявила директор СРО, глава Альянса фармассоциаций Виктория Преснякова. Подобные нововведения идут вразрез с государственной политикой усиления контроля качества и движения лекарственных средств, уверена она.

При этом, по словам Пресняковой, в документе все же учтены некоторые пожелания аптечного сообщества: срок принятия решения лицензионным органом был уменьшен с 45 рабочих дней до 15 рабочих дней, а ответственность за грубые нарушения лицензионных требований будет рассматриваться исходя из последствий конкретных действий.

Руслан Мавлиханов

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