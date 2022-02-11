ФТС сообщила о росте экспорта вакцин из России в 20 раз

Экспорт вакцин из России по итогам 2021 года составил 1,42 млрд долл. и продолжает увеличиваться, следует из статистики Федеральной таможенной службы. В 2020 году было вывезено этих препаратов на 72 млн долл.

За 2021 год продажи российских вакцин за рубеж выросли в 20 раз, до 1,42 млрд долл., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2020 году вакцины против коронавируса не экспортировались, так как первые страны — Белоруссия, Аргентина и Сербия — одобрили использование «Спутника V» в декабре.

В натуральном выражении, согласно данным ФТС, динамика гораздо скромнее. Россия вывезла 538 т препаратов в 2021 году — это в 3 раза больше, чем в 2020-м (тогда экспорт составлял 175 т). Стоимость за тонну, таким образом, в 2021 году составила 2,7 млн долл. за тонну против 405 тыс. долл. в 2020-м.

В ФТС объясняют это ростом цен на вакцины. В 2019—2020 годах средняя стоимость упаковки препаратов, отгруженных на экспорт, составляла в среднем 48—50 руб., стоимость «Спутника» выше в расчете за дозу (по последним данным Минздрава, предельная отпускная цена на вакцину составляет 867 руб. за оба компонента). Поэтому денежная динамика опережает рост натуральных объемов поставок, прокомментировал данные ФТС директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По данным ВОЗ, общий объем мирового экспорта антиковидных вакцин составил к концу 2021 года 4,4 млрд доз. Лидером поставок является ЕС (38%), Китай (36%), США (13%), Южная Корея (3,8%) и Индия (2,4%). На Россию пришлось 2,1% от этого объема. Российские вакцины пока не одобрены международными организациями, эксперты считают это основным барьером для роста экспорта этой продукции.

На данный момент вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране. Среди лидеров по ее импорту:

Аргентина (204 млн долл.),

Мексика (199 млн долл.),

ОАЭ (197 млн долл.),

Индия (112 млн долл.),

Казахстан (110 млн долл.).

На эти страны пришлось 60% продаж. Все эти государства, кроме ОАЭ, локализовали производство этой вакцины на своей территории.

pharmvestnik