Purdue Pharma увеличит сумму выплат по делу о причастности компании к опиоидному кризису в США

Члены семьи Саклер – владельцы Purdue Pharma – заявили о готовности добавить $1 млрд к предложенным ранее $4,3 млрд компенсации для урегулирования судебных исков о причастности компании к опиоидному кризису в США. Добавленную сумму Purdue должна выплатить восьми штатам (Мэриленд, Коннектикут, Вашингтон, Орегон, Калифорния и другие) и округу Колумбия. Весной 2021 года компания представила план своего банкротства кредиторам, но в декабре 2021 года он был отклонен, так как эти штаты и округ его не поддержали. Члены семьи Саклер – владельцы Purdue Pharma – заявили о готовности добавить $1 млрд к предложенным ранее $4,3 млрд компенсации для урегулирования судебных исков о причастности компании к опиоидному кризису в США. Добавленную сумму Purdue должна выплатить восьми штатам (Мэриленд, Коннектикут, Вашингтон, Орегон, Калифорния и другие) и округу Колумбия. Весной 2021 года компания представила план своего банкротства кредиторам, но в декабре 2021 года он был отклонен, так как эти штаты и округ его не поддержали.

Общий размер предложенной семьей Саклер компенсации составит $5,32 млрд. По словам источников Bloomberg, знакомых с условиями соглашения, владельцы Purdue Pharma таким образом рассчитывают урегулировать вопрос с непризнанием некоторыми штатами плана банкротства компании.

Этот $1 млрд Саклеры планируют выплатить в течение девяти лет. Источники Bloomberg утверждают, что этот срок больше, чем предполагавшийся по первоначальной сделке на $4,3 млрд.

В сентябре 2021 года Суд США по делам о банкротстве одобрил план банкротства Purdue. Компания должна была выплатить 15 штатам $4,3 млрд, еще не менее $175 млн – вложить в фонд по борьбе с опиоидной зависимостью. В итоге Purdue Pharma получала иммунитет от возможных будущих судебных исков по опиоидному делу. Это устроило не все штаты. И в декабре 2021 года федеральный окружной судья США Коллин Макмэхон отменил план банкротства компании.

Саклеры рассчитывают, что с учетом повышенного размера компенсации теперь все штаты поддержат план банкротства Purdue. Но это предложение должно быть одобрено всеми восемью штатами и округом Колумбия.

В августе 2020 года несколько американских штатов заявили о намерении взыскать $2,2 трлн с Purdue Pharma. По их данным, компания способствовала разжиганию опиоидной эпидемии, навязывая врачам и пациентам рецептурный OxyContin, при этом не предупреждая о рисках его применения. Передозировка препаратом, по данным истцов, с 1999 по 2016 год стала причиной смерти 450 тысяч человек, в связи с чем штаты Калифорния и Нью-Йорк потребовали от Purdue $192 млрд и $165 млрд соответственно.

В конце октября 2020 года Purdue Pharma пообещала выплатить $2,775 млрд истцам, $225 млн – федеральному правительству, а также покрыть различные неустойки по урегулированию исков. Кроме того, компания обязывалась выплатить штрафы на сумму более $3,5 млрд. Позднее предлагаемая истцам сумма была увеличена до $4,3 млрд.

Затем компания призналась в мошенничестве с участием официальных лиц США, выплате незаконных вознаграждений врачам и продавцу электронных медицинских записей и согласилась выплатить $8,3 млрд в качестве уголовно-гражданского наказания для урегулирования расследований Министерства юстиции США.

К опиоидному кризису в США также причастны и другие фармкомпании и аптеки.