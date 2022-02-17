Центр лекобеспечения закупает лекарства для лечения ВИЧ и туберкулеза

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

– Циклосерин, капсулы, 125 мг

Начальная цена: 5 757 478,65 руб.

Прием заявок завершается: 21.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 24.02.2022.

– Атазанавир, капсулы, 300 мг

Начальная цена: 196 095 327,00 руб.

Прием заявок завершается: 21.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 24.02.2022.

– Рилпивирин +Тенофовир+ Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг + 300 мг +200 мг

Начальная цена: 1 896 883 866,90 руб.

Прием заявок завершается: 28.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.03.2022.

– Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного и/или порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения, 750 мг

Начальная цена: 1 294 623,33 руб.

Прием заявок завершается: 21.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 24.02.2022.

– Кобицистат + Тенофовира алафенамид + Элвитегравир + Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг

Начальная цена: 596 590 538,95 руб.

Прием заявок завершается: 28.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.03.2022.

– Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг

Начальная цена: 2 223 975,60 руб.

Прием заявок завершается: 21.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 24.02.2022.

– Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная цена: 563 484 533,81 руб.

Прием заявок завершается: 28.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.03.2022.

– Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг

Начальная цена: 28 465 719,54 руб.

Прием заявок завершается: 21.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 24.02.2022.

– Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная цена: 714 315 666,90 руб.

Прием заявок завершается: 28.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.03.2022.

– Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного и/или порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения, 500 мг

Начальная цена: 1 581 951,58 руб.

Прием заявок завершается: 21.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 24.02.2022.

– Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг

Начальная цена: 1 616 103 885,90 руб.

Прием заявок завершается: 02.03.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 04.03.2022.

— Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг

Начальная цена: 1 881 520 848,00 руб.

Прием заявок завершается: 02.03.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 04.03.2022.

— Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг

Начальная цена: 40 091 354,50 руб.

Прием заявок завершается: 24.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 28.02.2022.

— Лопинавир+Ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг + 20 мг/мл

Начальная цена: 14 684 651,60 руб.

Прием заявок завершается: 24.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 28.02.2022.

— Этионамид, таблетки, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг Начальная цена: 144 147,30 руб.

Прием заявок завершается: 24.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 28.02.2022.

— Маравирок, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг

Начальная цена: 765 527,40 руб.

Прием заявок завершается: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

— Маравирок, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная цена: 3 447 873,00 руб.

Прием заявок завершается: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

— Энтекавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 1 мг

Начальная цена: 1 473 148,38 руб.

Прием заявок завершается: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

Елена Сидорова

pharmvestnik