В Роспотребнадзоре разработали детектор коронавируса для ранней диагностики COVID-19

Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса – технологию, которая позволяет обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря этой разработке можно будет диагностировать коронавирусную инфекцию на самых ранних стадиях заболевания. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Изобретение ученых ЦНИИ Эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств – молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2. Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала (увеличения числа копий НК фрагмента вирусного генома), другие, белки CRISPR/Cas, ответственны за распознавание последовательности мишени (то есть фрагмента генома SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают данную систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют in vitro выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце», – говорится в сообщении.

Важнейшим преимуществом изобретения является его высокая чувствительность, подчеркнули в Роспотребнадзоре. За счет этого получится на самой ранней стадии выявлять заболевание и своевременно назначать лечение.

По словам одного из разработчиков, заведующего лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИЭ Александра Тюменцева, предложенная технология может стать основой диагностики, которая позволяет быстро проводить диагностику прямо у постели больного. Такой системе не требуется высокотехнологичное оборудование. Поэтому невысоки производственные затраты, а результаты можно получить оперативно.

«В перспективе новая технология на основе системы CRISPR, разработанная учеными ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, может быть использована для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе для разработки методов диагностики вновь возникающих инфекций», – добавили в ведомстве.

Изобретение ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали в Роспатенте РФ.

gxpnews