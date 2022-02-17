Безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» подтверждена результатами исследований

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также компании AstraZeneca и «Р-Фарм» объявили промежуточные результаты II фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и российского препарата «Спутник Лайт» на основе аденовируса человека. Об этом сообщается на официальном сайте РФПИ.

В ходе исследований, в которых приняли участие 100 добровольцев в России и столько же в Азербайджане, комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости. Это соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией.

РФПИ, Центр имени Гамалеи, компании AstraZeneca и «Р-Фарм» первыми в мире запустили программу клинических исследований, в рамках которой оценивается комбинированное применение разных аденовирусных вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. В декабре 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала подобный подход, также известный как гетерологичная прайм-буст вакцинация, для применения в условиях реальной клинической практики. По оценкам ВОЗ, гетерологичные схемы вакцинации разными препаратами позволят обеспечить большую гибкость программ вакцинации, сделав их более доступными для населения, а также повысить эффективность вакцинации.

«Предварительные данные комбинированного применения вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca подтверждают правильность использования различных вакцин в ходе ревакцинации. В условиях возникновения новых опасных штаммов коронавируса именно подобный подход способен обеспечить безопасную, эффективную и долгосрочную защиту», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Минздрав РФ одобрил совместное исследование вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» летом прошлого года.

Ученые ранее опубликовали данные о комбинациях вакцин AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Novavax.

gxpnews