Китай одобрил препарат против COVID-19 от компании Pfizer

Китай предоставил экстренное разрешение на использование перорального препарата для лечения COVID-19 — Paxlovid, который производит американская фармацевтическая компания Pfizer, сообщает Bloomberg.
Соответствующее распоряжение от 11 февраля было опубликовано на сайте Национального управления медицинской продукции (NMPA), уточняет издание.
Paxlovid стал первым препаратом против COVID-19, разработанным иностранной компанией и получившим одобрение на использование в Китае. В конце января регулятор Европейского союза выдал условное разрешение на использование Paxlovid компании Pfizer для лечения взрослых от COVID-19 с риском тяжелого течения заболевания.