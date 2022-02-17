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Китай одобрил препарат против COVID-19 от компании Pfizer

Китай предоставил экстренное разрешение на использование перорального препарата для лечения COVID-19 — Paxlovid, который производит американская фармацевтическая компания Pfizer, сообщает Bloomberg.

Соответствующее распоряжение от 11 февраля было опубликовано на сайте Национального управления медицинской продукции (NMPA), уточняет издание.

Paxlovid стал первым препаратом против COVID-19, разработанным иностранной компанией и получившим одобрение на использование в Китае. В конце января регулятор Европейского союза выдал условное разрешение на использование Paxlovid компании Pfizer для лечения взрослых от COVID-19 с риском тяжелого течения заболевания.

gxpnews

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15 февраля, 2022 | Просмотров: 142