Безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» подтверждена результатами исследований Определен будущий оператор Федерального регистра доноров костного мозга » Китай одобрил препарат против COVID-19 от компании Pfizer Китай предоставил экстренное разрешение на использование перорального препарата для лечения COVID-19 — Paxlovid, который производит американская фармацевтическая компания Pfizer, сообщает Bloomberg. Соответствующее распоряжение от 11 февраля было опубликовано на сайте Национального управления медицинской продукции (NMPA), уточняет издание. Paxlovid стал первым препаратом против COVID-19, разработанным иностранной компанией и получившим одобрение на использование в Китае. В конце января регулятор Европейского союза выдал условное разрешение на использование Paxlovid компании Pfizer для лечения взрослых от COVID-19 с риском тяжелого течения заболевания. gxpnews