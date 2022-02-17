Определен будущий оператор Федерального регистра доноров костного мозга

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало правила ведения Федерального регистра доноров и реципиентов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Определено, какие именно данные будут поступать в регистр, кто ответственен за их корректное внесение и кто сможет пользоваться этой информацией. Сам регистр предполагается открыть до 2024 года. Оператором всей системы, погруженной в ЕГИСЗ, станет ФМБА. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало правила ведения Федерального регистра доноров и реципиентов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Определено, какие именно данные будут поступать в регистр, кто ответственен за их корректное внесение и кто сможет пользоваться этой информацией. Сам регистр предполагается открыть до 2024 года. Оператором всей системы, погруженной в ЕГИСЗ, станет ФМБА.

Вносить данные в регистр будут обязаны медорганизации, имеющие лицензию на трансплантацию органов и тканей человека и конкретно – на пересадку костного мозга и ГСК, а также на типирование по локусам системы главного комплекса гистосовместимости.

Как только все данные о доноре либо пациенте получены (в том числе сведения о типировании и медобследованиях), его профиль в реестре должен появиться в течение десяти дней.

Пользоваться информацией разрешено самим поставщикам данных, Минздраву РФ, ФМБА, другим федеральным и региональным ведомствам, а также гражданам, «использующим информацию о донорах костного мозга». Прописана возможность для реципиентов и доноров получать нужные им сведения через портал госуслуг.

Несмотря на ранее анонсированный запуск регистра в 2021 году, текущий проект правил предписывает разработать порядок ввода системы в эксплуатацию до 2024 года. «Дорожную карту» по внедрению реестра разработают ФМБА, Минздрав и Минцифры.

Разработчики проекта подчеркивают, что федеральный регистр необходим для создания «единого окна», унификации процессов и определения требований к клиникам для более эффективного поиска донора костного мозга и ГСК. В случае принятия проекта правил они вступят в силу 1 марта 2022 года.

Законопроект о создании Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток сейчас рассматривается в Госдуме РФ, пока он принят в первом чтении. Рассмотреть документ во втором чтении предполагается в весеннюю сессию. Расчетная потребность в средствах на реализацию законопроекта в 2021–2023 годах оценивалась в 2,9 млрд рублей. Большая часть из этих средств – 1,6 млрд рублей – заложена на типирование главного комплекса гистосовместимости новых доноров костного мозга для включения в федеральный регистр, еще 107 млн рублей – на разработку и поэтапное внедрение регистра.

По данным исследования Фонда семьи Тиньковых, Высшей школы экономики, Центра стратегических разработок и хозяйственного партнерства «Новый экономический рост», во всех отечественных регистрах доноров костного мозга и ГСК сейчас около 160 тысяч человек, из них 106 тысяч значатся в объединенной базе данных локальных государственных регистров, остальные – в Национальном РДКМ, который ведет Русфонд.

Ранее в Минздраве заявляли о намерении объединить два существующих регистра доноров костного мозга – ведомственный и созданный Русфондом – в один, однако до сих пор регистры существуют отдельно друг от друга.