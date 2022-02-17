Герман Иноземцев возглавит фармацевтическое направление в школе управления «Сколково»

Герман Иноземцев станет доцентом в московской школе управления «Сколково». Он будет руководить фармацевтическим направлением обучения.

Герман Иноземцев, недавно покинувший компанию «Сантэнс», станет руководителем фармнаправления в московской школе управления «Сколково». Об этом он рассказал «ФВ».

«В школе «Сколково» открывается большое направление обучения, переподготовки и доквалификации именно в фармацевтическом бизнесе, маркетинге, коммерции и аналитике. Руководить этой фармпрактикой буду я», — пояснил Иноземцев. Фармпрактика организована в рамках Центра развития здравоохранения МШУ Сколково под руководством директора Центра, профессора Марины Велдановой.

На должность эксперт вступает уже завтра — с 15 февраля Иноземцев считается приглашенным доцентом «Сколково». По словам эксперта, предложение занять должность польстило ему, поскольку это одно из немногих российских учебных заведений, занимающих достойные места в международных рейтингах бизнес-школ. «Школа управления «Сколково» — это серьезный вуз, который плотно занимается современными аспектами обучения управлению», — резюмировал он.

Московская школа управления «Сколково» – одна из ведущих бизнес-школ России, основанная в 2006 году деловым сообществом. В 2020 году впервые вошла в ТОP50 рейтинга Financial Times по корпоративным программам и стала единственной школой из Восточной Европы в этом рейтинге, следует из описания вуза на официальном сайте.

В январе стало известно, что Иноземцев покинул топ-менеджмент компаний ООО «Лекарственная экосистема» и «Сантэнс». Одним из вариантов продолжения карьеры, которые рассматривал эксперт, были образовательные проекты.

Руслан Мавлиханов

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