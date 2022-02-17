Roche получила одобрение FDA на новый препарат от нескольких глазных заболеваний

FDA одобрило биспецифическое антитело Roche от нескольких глазных заболеваний. Эта технология позволяет препарату связываться сразу с двумя белками, в отличие от конкурентов — «Эйлеа» и «Луцентиса».

Компания Roche получила одобрение FDA на свой препарат Vabysmo (faricimab) для лечения «влажной» возрастной дегенерации желтого пятна, пишет BioPharmaDive. Средство станет четвертым, одобренным в США для лечения этой болезни, в их число входит самый продаваемый препарат Regeneron «Эйлеа».

Roche планирует завоевать свою долю рынка с помощью менее частого режима дозирования, чем у конкурентов. В клинических испытаниях у людей с дегенерацией желтого пятна, получавших Vabysmo с частотой до одного раза в четыре месяца, наблюдалось сопоставимое увеличение остроты зрения по сравнению с теми, кто получал «Эйлеа» один раз в восемь недель.

Vabysmo также получил разрешение FDA по лечению отдельного состояния, диабетического макулярного отека, для терапии которого также одобрены «Эйлеа» и «Луцентис». Исследование Roche по применению препарата Vabysmo при диабетическом поражении глаз также показало улучшение зрения, сравнимое с эффектом «Эйлеа».

Vabysmo представляет собой биологический препарат нового типа. Это так называемое биспецифическое антитело, которое связывается и воздействует сразу на два белка, а не на один. В случае Vabysmo препарат Roche связывается с белком VEGF, на который нацелены также «Эйлеа» и «Луцентис», и со вторым белком, Ang-2.

Roche также установила цену за годовой курс Vabysmo на уровне 6,57 тыс. долл. США. Представитель компании заявил, что это более низкая цена, «чем у других одобренных FDA инъекционных глазных лекарств для лечения этих состояний».

Николай Соколов

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