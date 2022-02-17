Минздрав предложил изменить правила оказания медпомощи детям с редкими заболеваниями

Минздрав России подготовил проект постановления правительства о внесении изменений в правила обеспечения оказания медпомощи детям, в том числе с редкими и тяжелыми заболеваниями. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Согласно изменениям, заявки на оказание медпомощи и прилагаемые к ним документы направляются специалистам, включая работников медицинских вузов и учреждений дополнительного профобразования, медицинских и научных организаций, подведомственных Минздраву или Минобрнауки либо региональным властям.

В срок до пяти рабочих дней они должны подготовить заключение об обоснованности оказания медпомощи конкретному ребенку с орфанным заболеванием, в том числе и в другой стране, обеспечения его лекарствами, медизделиями и техническими средствами реабилитации. Перечень специалистов, которые будут выдавать заключения, предлагается формировать правлению фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».

В конце января кабмин расширил возможности закупок препаратов для «Круга добра», разрешив фонду приобретать зарегистрированные в России лекарства до их ввода в гражданский оборот.

Григорий Дубов

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