Минздрав предложил изменить правила оказания медпомощи детям с редкими заболеваниями

Правление фонда «Круг добра» выберет пул специалистов из медицинских и научных организаций, которые будут готовить заключения об обоснованности лечения того или иного ребенка с редким заболеванием, в том числе в другой стране. Об этом говорится в новом проекте постановления правительства, подготовленном Минздравом.
Минздрав России подготовил проект постановления правительства о внесении изменений в правила обеспечения оказания медпомощи детям, в том числе с редкими и тяжелыми заболеваниями. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.
Согласно изменениям, заявки на оказание медпомощи и прилагаемые к ним документы направляются специалистам, включая работников медицинских вузов и учреждений дополнительного профобразования, медицинских и научных организаций, подведомственных Минздраву или Минобрнауки либо региональным властям.
В срок до пяти рабочих дней они должны подготовить заключение об обоснованности оказания медпомощи конкретному ребенку с орфанным заболеванием, в том числе и в другой стране, обеспечения его лекарствами, медизделиями и техническими средствами реабилитации. Перечень специалистов, которые будут выдавать заключения, предлагается формировать правлению фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».
В конце января кабмин расширил возможности закупок препаратов для «Круга добра», разрешив фонду приобретать зарегистрированные в России лекарства до их ввода в гражданский оборот.
Григорий Дубов
pharmvestnik