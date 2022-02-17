Центр Чумакова представил данные I/II фазы испытаний «Ковивака»

Центр Чумаков опубликовал исследование I/II фазы вакцины против COVID-19 «Ковивак». Результаты в виде препринта были представлены на портале medRXiv. В ходе испытаний оценивалась сероконверсия (выработка антител после вакцинации) после введения препарата, а также его безопасность.

В исследовании принимали участие 398 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. 298 из них получили две дозы вакцины, 100 человек получили плацебо.

Оценка иммуногенности проводилась у 167 добровольцев (у 122 вакцинированных и у 45 в группе плацебо). На 42-й день после введения первого компонента вакцины уровень сероконверсии у участников без антител составил 86,9%. У пациентов с антителами этот показатель составил 85,2%. Однако у добровольцев, у которых был высокий уровень антител, в 55% случаев антитела не вырабатывались.

Исследователи отмечают, что случаев смерти и серьезных нежелательных явлений (НЯ) или других значимых НЯ, связанных с вакцинацией, обнаружено не было. Наиболее частым явлением у вакцинированных участников была боль в месте инъекции.

Ранее глава Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявлял, что, по предварительным данным, вакцина «КовиВак» защищает от заражения вариантом коронавируса «Омикрон» с эффективностью 62%. «Наши исследования показали, что действительно эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62%, по нашим данным, но это, еще раз говорю, предварительные данные», — сказал он.

Николай Соколов

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