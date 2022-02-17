FDA одобрило моноклональное антитело от Eli Lilly против «Омикрона»

Американский медицинский регулятор FDA одобрил моноклональное антитело Eli Lilly bebtelovimab. Согласно данным испытаний, оно оказалось эффективно против варианта «Омикрон».

Американский фармрегулятор FDA одобрил моноклональное антитело bebtelovimab против COVID-19 от Eli Lilly. Об этом сообщает издание FiercePharma.

Средство можно использовать для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше, которые подвержены высокому риску прогрессирования болезни в тяжелую форму.

Bebtelovimab вводится в дозировке 175 мг в виде внутривенной инъекции в течение не менее 30 секунд. Это значительно меньше и быстрее, чем предыдущие типы моноклональных антител, одобренные для лечения COVID-19.

Одобрение основано на анализе II фазы исследования BLAZE-4. В нем принимали участие не госпитализированные пациенты, которые принимали bebtelovimab отдельно или вместе с комбинацией антител bamlanivimab и etesevimab.

Тестирование на псевдовирус и аутентичный вирус показало, что bebtelovimab сохраняет полную нейтрализующую активность в отношении нового варианта коронавируса «Омикрона». Кроме того, препарат нейтрализовывал все другие известные «представляющие интерес варианты», включая линию BA.2.

«С появлением таких вариантов, как «Омикрон», возможности лечения [COVID-19] остаются ограниченными, — заявил медицинский директор Eli Lilly Даниэль Сковронски. — Lilly рада предоставить еще один вариант лечения [болезни], чтобы помочь удовлетворить текущие потребности пациентов и медицинских работников, которые продолжают бороться с этой пандемией».

США уже оформило соглашение по поставке bebtelovimab на сумму в 720 млн долл. Lilly обеспечит 600 тыс. курсов лечения — 300 тыс. в этом месяце и 300 тыс. к концу следующего месяца. У США будет возможность купить еще 500 тыс. курсов антител, которые в этом случае будут доставлены к 31 июля.

Три недели назад FDA пересмотрело разрешения на экстренное использование моноклональных антител против COVID-19 от Regeneron и Eli Lilly. Агентство считает, что препараты не показывают эффективности против «Омикрона».

Николай Соколов

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