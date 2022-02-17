Правительство выделило 400 млн руб. на изучение «Омикрона»

Правительство выделило дополнительные средства из резервного фонда правительства на изучение генома варианта коронавируса «Омикрон». Они пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот геноварианта штамма.

«Правительство продолжает финансовую поддержку медицинских организаций, занимающихся изучением нового штамма коронавируса «Омикрон». Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма», — говорится в сообщении правительства. Речь об этом шла на заседании правительства 2 февраля.

Выделенные средства позволят исследовать не менее 57,2 тыс. проб. Доклад о результатах Роспотребнадзор представит до 15 января 2023 года.

В декабре правительство сообщало о выделении 90 млн руб. на проведение исследований для выявления мутаций возбудителя COVID-19. Эта информация нужна при создании вакцин и для оценки эффективности существующих ПЦР-систем.

В июне «ФВ» писал о создании в России Национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ эпидемиологии. Ее платформа при необходимости может быть использована как база для мониторинга за другими инфекциями.

pharmvestnik