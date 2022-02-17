Правительство выделило 400 млн руб. на изучение «Омикрона»

Роспотребнадзору выделяется 400 млн руб. на проведение секвенирования варианта коронавируса «Омикрон». Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение. Ранее речь об этом шла на заседании правительства.
Правительство выделило дополнительные средства из резервного фонда правительства на изучение генома варианта коронавируса «Омикрон». Они пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот геноварианта штамма.
«Правительство продолжает финансовую поддержку медицинских организаций, занимающихся изучением нового штамма коронавируса «Омикрон». Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма», — говорится в сообщении правительства. Речь об этом шла на заседании правительства 2 февраля.
Выделенные средства позволят исследовать не менее 57,2 тыс. проб. Доклад о результатах Роспотребнадзор представит до 15 января 2023 года.
В декабре правительство сообщало о выделении 90 млн руб. на проведение исследований для выявления мутаций возбудителя COVID-19. Эта информация нужна при создании вакцин и для оценки эффективности существующих ПЦР-систем.
В июне «ФВ» писал о создании в России Национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ эпидемиологии. Ее платформа при необходимости может быть использована как база для мониторинга за другими инфекциями.