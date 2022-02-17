Производители «ЭпиВакКороны» отправили за границу миллион доз вакцины

Центр «Вектор» Роспотребнадзора сообщил об отправке за границу миллиона доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Какие именно страны ее получат не сообщается.

Производители вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» отправили один миллион доз препарата за границу.

«К настоящему моменту произведена отгрузка одного миллиона доз», — сообщили «Интерфакс» в Центре «Вектор» Роспотребнадзора, комментируя вопрос о том, когда начнутся поставки в рамках ранее подписанных контрактов. С какими именно странами они заключены в центре назвать отказались, заявив, что информация не подлежит разглашению.

1 февраля в «Векторе» сообщали, что производители «ЭпиВакКороны» заключили с зарубежными компаниями соглашения и контракты на поставку за границу более 50 млн доз. В июне 2021 года стало известно, что Венесуэла стала первой страной–покупателем препарата из дальнего зарубежья: согласно соглашению, общий объем поставок должен составить 5 млн комплектов или 10 млн доз. Также вакцина будет поставляться в Бразилию.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 года, с 2021 года используется для массовой вакцинации населения.

Фото: Маргарита Грошева

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