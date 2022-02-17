«Фармасинтез» инвестирует более 500 млн рублей в строительство завода по производству внутривенного питания

К середине 2023 года АО «Фармасинтез» планирует запустить в Приморье цех по производству парентерального (внутривенного) питания. Глава региона Олег Кожемяко и президент группы компаний Викрам Пуния обсудили детали организации строительства предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

По словам Викрама Пунии, в России нет заводов по производству аминокислот и жировых эмульсий. Новое производство обеспечит этими видами медикаментов не только Приморский край и Дальний Восток, но и другие регионы страны. Ежегодный объем выпуска может составлять 800 миллионов доз.

«Эти растворы нужны для тех больных, которые не могут питаться самостоятельно, находящихся в реанимационных отделениях. Мы разработали технологию, уже идут доклинические испытания таких препаратов. И сейчас мы приступаем к строительству завода в Уссурийске на базе компании «Ист-Фарм», инвестируя в проект более 500 миллионов рублей», – рассказал глава компании «Фармасинтез».

Как отметил Олег Кожемяко, этот проект станет новым этапом в развитии фармацевтической промышленности Приморья. Благодаря строительству завода все лечебные учреждения края будут обеспечены препаратами, которые сейчас закупаются за рубежом. Будет создано 65 новых рабочих мест. Правительство Приморского края предоставит субсидию на покупку оборудования для создаваемого производства.

«Фармасинтез-Норд» ранее получил разрешение на ввод в эксплуатацию производственного комплекса.

gxpnews