Фармацевты столкнулись с «омикроном»

72% фармацевтов говорят, что в их окружении есть заболевшие коронавирусом, а 30% опрошенных говорят, что работы стало больше. При этом фармацевты настроены философски: почти 47% респондентов считают, что делать ничего не надо, заболеваемость уменьшится сама. Таковы результаты опроса в сообществе «Фарма РФ».

14 февраля в России зафиксировано 180 456 новых случаев коронавируса — это минимум с прошлого вторника, в Москве — меньше 10 тысяч случаев. Опрос в сообществе «Фарма РФ» проводился с 24 января по 4 февраля 2022 года, когда заболеваемость была на пике.

Заметили колоссальный рост заболеваемости и фармацевты: 72% опрошенных отметили, что в их окружении есть заболевшие коронавирусом, при этом 48,6% респонденты говорят, что таких случаев много.

Количество заболевших, в том числе «естественный локдаун», не могли не сказаться на нагрузке сотрудников: почти треть (31%) опрошенных говорит, что работы стало больше.

Два года жизни и работы в условиях пандемии сделали фармацевтов фаталистами: 47% опрошенных говорят, что предпринимать в связи с очередной волной ничего не надо, заболеваемость снизится по естественным причинам. 34,5% считают, что нужно ужесточить контроль за соблюдением мер профилактики, и только 10% говорят, что необходим строгий локдаун.

Опрос показывает, что большинство фармацевтов сознательно отнеслись к вакцинации: 59,4% принявших участие в опросе вакцинированы, а 16,6% уже прошли и ревакцинацию. Еще 16%, по их словам, недавно переболели, и только 7,8% ответили что не вакцинировались и не планируют.

При этом 44,4% опрошенных считают, что вакцинация может защитить от тяжелого течения болезни, и почти столько же (40,4%) считают, что против «омикрона» имеющаяся вакцина бессильна.

Опрос проводился в сообществе «Фарма РФ» с 24 января по 4 февраля 2022 года. В общей сложности в опросе приняло участие 547 человек — сотрудников аптек и специалистов фарминдустрии с фармацевтическим образованием.

gxpnews