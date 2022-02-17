В Крыму выявлены недоброкачественные и незарегистрированные медизделия на 324 млн рублей

Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу Севастополю совместно с правоохранительными органами в 2021 году провел плодотворную работу по выявлению и пресечению недоброкачественных и незарегистрированных медизделий, своевременной замене недоброкачественного медицинского оборудования в медучреждениях, а также по привлечению к ответственности виновных в правонарушениях лиц. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора РФ.

По предписанию ведомства компания-производитель самостоятельно заменила в одной из региональных медорганизаций региона некачественный компьютерный томограф на исправный стоимостью более 48 миллионов рублей.

Кроме того, 38 незарегистрированных аппаратов ИВЛ «Oricare V8600» заменили на новое зарегистрированное оборудование общей стоимостью в 114 миллионов рублей.

Заведено также уголовное дело по факту выявления шести недоброкачественных и трех незарегистрированных медизделий, в том числе с требованием возмещения в бюджет ущерба на сумму в 90 миллионов рублей.

Не допущена и закупка двух недоброкачественных операционных микроскопов «Leica M530 OHX» на общую сумму в 72 миллиона рублей.

«Таким образом удалось оградить жителей Республики Крым и города федерального значения Севастополь от использования недоброкачественного медоборудования и сохранить бюджетные средства государства в размере 324 миллионов рублей», – отметили в ведомстве.

Как стало известно ранее, Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от коронавируса.

gxpnews