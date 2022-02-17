СМИ сообщили об уголовном деле из-за двойной продажи лекарства на Алтае

Полиция Алтайского края завела уголовное дело по факту двойной продажи серии препарата «Элизария» для лечения орфанных заболеваний. Региональный Минздрав повторно закупил этот препарат у ООО «АлВитФарм» за 17,5 млн руб. Ранее подобную закупку обнаружили в Ингушетии.

В Алтайском крае полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по факту двойной продажи серии препарата «Элизария» для лечения орфанных заболеваний, сообщил Znak.com со ссылкой на источник в МВД. Правоохранительные органы установили, что в 2019 году производитель лекарства АО «Генериум» поставил серию препарата официальному дистрибьютору АО «Фармстандарт».

«Факт внесения сведений о поставке на данном этапе в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) достоверно установлен», — рассказал изданию источник в МВД.

Препарат поступил в гражданский оборот, после чего был повторно продан ООО «АлВитФарм» региональному Минздраву в рамках госзакупки почти на 17,5 млн руб. Каким образом лекарство оказалось у компании, следствием на данный момент не установлено.

1 февраля прокуратура Ингушетии выявила повторную реализацию ранее проданных лекарств для лечения онкологических заболеваний, которые уже поставлялись в медучреждения Челябинской области, Приморского края и Республики Дагестан. Победителем аукциона по поставке препаратов тогда стала компания «Бизнес Юг», а сумма контракта составила 10,5 млн руб. В региональном Минздраве заверили, что расторгнут все действующие с ней контракты.

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