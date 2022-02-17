Фармассоциации просят правительство поддержать проект о внесудебной блокировке продавцов БАД

Крупнейшие фармассоциации обратились к Мишустину с просьбой поддержать законопроект о внесудебной блокировке продавцов БАД.

Фармассоциации просят премьер-министра России Михаила Мишустина поддержать проект о внесудебной блокировке продавцов БАД. Обращение есть в распоряжении «ФВ».

Участники рынка аргументируют свою позицию тем, что интернет, хоть он и позволяет легче отслеживать часть нарушений, все же делает продукцию, нарушающую требования, более доступной.

В письме отмечается, что сейчас в онлайн-канале продаж наблюдается множественные предложения к продаже БАД, не прошедших должную оценку качества. «Можно констатировать, что ассортимент продукции, предлагаемой под видом БАД, значительно превосходит перечень официально зарегистрированных БАД», — следует из обращения. Эти факторы наблюдаются и в офлайн-торговле, но традиционный канал продаж отличается меньшей доступностью товара и отсутствием необходимости поиска нарушителя в реальном мире, считают организации.

Обращение подписали «Союз профессиональных фарморганизаций», СРО «Союз производителей БАД к пище», «Российская ассоциация аптечных сетей», Национальная ассоциация производителей фармпродукции и медизделий «АПФ» и СРО «Ассоциация независимых аптек».

Отдельной проблемой в обращении выделяют трансграничную торговлю. «БАД не относится к категории дорогостоящих товаров, они разрешены к отправлению почтой и при транспортировке, как правило, не подвержены порче. Это делает их идеальным объектом такой торговли», — считают фармассоциации. В письме отмечают, что категория БАД не гармонизирована в мире — то, что могут законно предлагать на иностранном сайте, может быть не только опасным для здоровья, но и нелегальным на территории России. Получается, покупатель, сам того не понимая, рискует совершить уголовно наказуемое деяние, подчеркивают в обращении.

Участники рынка заявили, что сфера действия законопроекта должна быть уточнена при рассмотрении во втором чтении, но подписавшие письмо организации уверены в отсутствии рисков законопроекта для добросовестных игроков. Они просят правительство поддержать законопроект и предлагают свою экспертизу при его дальнейшем рассмотрении в Парламенте.

Ранее о готовности поддержать законопроект заявил и Минэкономразвития, но при условии учтенных замечаний министерства, в том числе учета рисков принятия законопроекта.

О том, что депутаты разработали проект по внесудебной блокировке сайтов продавцов запрещенных БАД, стало известно в мае 2021 года. Уже в июне он был внесен в Госдуму. Разработкой документа занимались депутаты Александр Петров и Сергей Неверов. Поправки предусматривают возможность внесудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложения о розничной торговле биологически активными добавками к пище (в том числе дистанционным способом), розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.

Руслан Мавлиханов

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