Продажи препаратов для лечения болезней горла в январе выросли на 120%

За первые четыре недели 2022 года резко выросли аптечные продажи препаратов для лечения заболеваний горла. По сравнению с первыми четырьмя неделями 2021 года они увеличились на 121% в рублях. В январе в России начал распространяться вариант коронавируса «Омикрон», один из симптомов которого – першение и боль в горле.

В самом начале 2022 года – с 3 по 30 января – в аптеках больше всего продавалось лекарств, применяющихся при ОРВИ, подсчитали аналитики AlphaRM. На первое место вышли противовирусные препараты, на втором месте оказались лекарства от простуды и кашля, на третьем – группа препаратов от насморка, на четвертом – противовоспалительные и противоревматические препараты. Замыкает пятерку лидеров группа лекарств для лечения болезней горла.

Самая высокая динамика у препаратов от боли в горле. По сравнению с первыми четырьмя неделями 2021 года их продажи выросли на 121%. Остаются востребованными системные противовирусные лекарства, их продажи выросли на 108%. На третьем месте по темпам роста — противопростудные и противокашлевые препараты.

По мнению генерального директора AlphaRM Анны Ермолаевой, одной из возможных причин ажиотажного спроса на лекарства для горла могло стать распространение варианта коронавируса «Омикрон». В январе СМИ распространяли информацию о том, что один из частых симптомов нового варианта – першение и боль в горле.

В то же время в Роспотребнадзоре сообщали, что в январе выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. С 24 по 30 января по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте Федерации. В первую неделю января превышение порогов зафиксировано было только в 20 субъектах, затем постепенно количество регионов росло.

Елена Калиновская

pharmvestnik