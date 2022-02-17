ФАС безосновательно учла отягчающее вину обстоятельство при назначении штрафа за картель

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил размер штрафа для участника картельного сговора на рынке поставок ортопедических изделий. Он стал меньше назначенного ФАС, но больше того, который установил Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ФАС России на решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В итоге за участие в картельном соглашении ООО «Тривес Трейд» должно будет заплатить штраф 2,8 млн руб., а не 3,6 млн руб., как первоначально назначила комиссия ФАС. Соответствующее постановление опубликовано в системе «Мой арбитр».

ООО «Тривес Трейд» вместе с ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен» следили за тем, чтобы розничные продавцы, включая аптеки, торговали ортопедическими изделиями по «рекомендованным» ценам. Те, кто пытался делать скидки, просто переставал получать товар. На антиконкурентное соглашение в ФАС России пожаловался владелец ортопедического салона в Астрахани.

Антимонопольная служба подтвердила: организации нарушили закон о защите конкуренции. Участников картеля оштрафовали на сумму более 31 млн руб. и выдали предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения. Оптовики обжаловали решение ФАС в суде, но безуспешно.

В августе 2021 года «Малтри», «ОРТО» и «Экотен» исполнили предписания, а «Тривес Трейд» через суд добился уменьшения суммы штрафа до 1,5 млн руб.

В ответ ФАС подала апелляцию, заявив, что АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области снизил размер санкции «произвольно». Тринадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с этим доводом. Однако указал, что при определении наказания антимонопольная служба безосновательно применила отягчающее вину обстоятельство: продолжение противоправного поведения, несмотря на выданное предписание. По мнению суда, этот факт не был достаточно изучен в рамках административной процедуры, поэтому первоначальный штраф все же следует уменьшить.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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