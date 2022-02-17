MSD подала заявку на регистрацию оригинального молнупиравира в России

Минздрав получил заявку на регистрацию противовирусного препарата для лечения коронавируса молнупиравир. Патент на него принадлежит компании MSD. В начале февраля Минздрав зарегистрировал первый российский дженерик препарата с торговым названием «Эсперавир» от «Промомеда».

ООО «МСД Фармасьютикалс» — российское представительство MSD (в США и Канаде — Merck&Co), — подало заявку в Минздрав на регистрацию оригинального молнупиравира в России. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Форма выпуска и дозировка: капсулы, 200 мг.

Ранее Минздрав выдал «Р-Фарм» разрешение на обращение в период пандемии молнупиравира. Всего, согласно ГРЛС, компания получила разрешение на ввоз четырех серий препарата.

В начале февраля Минздрав зарегистрировал первый российский дженерик препарата с торговым названием «Эсперавир». Заявку подала компания «Промомед», лекарство выпускается в капсулах по 200 мг и 400 мг.

Молнупиравир был изучен в рамках международных мультицентровых клинических исследованиях в России в 2021 году и был включен в последнюю (14-ю) версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19. Он является пероральным противовирусным препаратом прямого действия, который, встраиваясь в геном, нарушает процесс репликации коронавируса.

Как писал «ФВ», оригинальный молнупиравир защищен зарубежным патентом, но ни в России, ни в странах Евразийского экономического союза патент на препарат пока не зарегистрирован. При этом заявки сейчас находятся на рассмотрении.

Фактически молнупиравир сейчас не защищен никаким патентом на территории России, поэтому регистрация дженерика не является нарушением. В то же время с даты публикации заявки до даты публикации самого патента изобретению предоставляется временная охрана. Это регламентировано как в ст. 1392 Гражданского кодекса РФ, так и в правиле 10 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. В последней также указано, что после публикации евразийского патента его держатель имеет право требовать соразмерную компенсацию от лиц, использовавших заявленное изобретение в период рассмотрения заявки на выдачу патента. Но, по словам патентного поверенного Алексея Михайлова, пока не было случаев взыскания такой компенсации.

Маргарита Грошева

Ринат Васбеев

pharmvestnik