«Сбер Еаптека» войдет в холдинг e-commerce Сбера

Сбер заявил о создании холдинга электронной коммерции. Он объединит компании «Сбер Еаптека», «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика» и СММ Ритейл, а также совместное с VK предприятие.

Сбер создаст холдинг электронной коммерции. Его возглавит первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис, сообщили в пресс-службе компании. Холдинг объединит инвестиции Сбера в компаниях «Сбер Еаптека», «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика» и СММ Ритейл, а также долю в совместном предприятии с VK — О2О-Холдинг. Всем партнерам Сбера в компаниях, которые войдут в состав холдинга, предложат обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене.

Также, как рассказали в компании, чтобы повысить клиентоцентричность, в Сбере будут созданы две отдельные экосистемы для физических и юридических лиц. Они будут работать в тесной координации друг с другом, а также с другими подразделениями банка и дочерними компаниями Сбера и в совокупности образовывать целостную экосистему.

Все изменения произойдут до 1 июня 2022 года в рамках реализации «Стратегии 2023».

pharmvestnik