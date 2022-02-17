J&J добивается банкротства своей «дочки» из-за «талькового дела» EMA перепроверит безопасность ряда JAK-ингибиторов » Утвержден перечень лекарств, влияющих на работоспособность сотрудников авиации Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило перечень медикаментов, которые влияют на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением», – гласит приказ, подписанный главой Минздрава России Михаилом Мурашко. В перечень препаратов вошли в том числе лекарства, которые угнетают центральную нервную систему, содержат этанол и влияют на вегетативную нервную систему, опиоидные анальгетики, антипсихотические средства, медикаменты для лечения деменции, противопаркинсонические, противоэпилептические и противоопухолевые средства, а также противомалярийные препараты. Кабмин ранее расширил перечень имплантируемых медицинских изделий. gxpnews