J&J добивается банкротства своей «дочки» из-за «талькового дела»

Американская Johnson&Johnson намерена использовать процедуру банкротства, чтобы урегулировать десятки тысяч исков по «тальковому делу», сообщает Reuters. Представители дочерней компании J&J — LTL Management — считают, что это лучший способ достичь «справедливого, эффективного и согласованного решения» по данному вопросу.

В 38 тыс. исках утверждается, что потребители заболели раком после использования продукции компании на основе талька. В свою очередь J&J утверждает, что ее тальковая продукция безопасна и не содержит асбеста, что подтверждено тысячами тестов.

Объявление о банкротстве компании позволит использовать юридический маневр, который даст возможность разделить компанию на две части — одна часть компании сохраняет ценные активы, а на другую возлагаются обязательства. Истцы утверждают, что объявление о банкротстве позволит компании сэкономить на выплатах пострадавшим.

Ранее J&J отозвала с рынка пять солнцезащитных средств после того, как в образцах было обнаружено небольшое содержание бензола, химического вещества, которое может вызвать рак. 1 июня Верховный суд США отклонил апелляцию J&J, добивавшейся отмены решения о выплате около $2,1 млрд в качестве компенсации женщинам, которые утверждают, что в результате использования продукции американской компании у них развился рак. 13 июля суд в США постановил, что J&J должна выплатить $4,7 млрд в виде компенсации 22 женщинам, которые утверждают, что заболели раком яичников после того, как в течение долгих лет использовали производимые компанией детские присыпки на основе талька.

gxpnews