«Круг добра» может потратить 3 млрд руб. на лекарства для пациентов старше 18 лет

«Круг добра» в 2022 году может продолжить закупать лекарства для 80 пациентов, уже достигших совершеннолетнего возраста. При этом зам. министра здравоохранения рассказал о выделении фонду дополнительных средств в конце прошлого года. Таким образом всего «Круг добра» получил в 2021 году 75 млрд руб. вместо запланированных 60 млрд.

Подопечные фонда «Круг добра» после совершеннолетия могут продолжить получать лекарственную терапию. В 2022 году для 80 таких пациентов может быть выделено 3 млрд руб. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев на «круглом столе» на тему: «Повышение оперативности в лекарственном обеспечении тяжелобольных детей фондом «Круг добра» в Совете Федерации, передает корреспондент «ФВ».

«Сегодня ряд пациентов фонда достигают возраста 18 лет и уходят во взрослую популяцию. По оценкам отца Александра [глава фонда Александр Ткаченко], таких пациентов около 80. Если мы сохраняем лекарственное обеспечение пациентов, это требует увеличения бюджетного финансирования», — сказал Глаголев.

По приблизительным подсчетам фонда, в 2022 году на эти цели должно быть выделено 3 млрд руб., в 2023 году – 5 млрд руб., а в 2024 – 7 млрд руб.

Глаголев также отметил, что у «Круга добра» есть неосвоенные дополнительные средства. «Здесь нельзя не отметить субсидию из федерального бюджета, которую фонд в размере 15 млрд руб. получил в конце 2021 года. Эти неосвоенные деньги могут пойти на деятельность фонда в 2022 году», — сказал зам. министра.

Распоряжений правительства о выделении этих средств не публиковалось. Последний транш в размере 22 млрд руб. был выделен правительством 13 декабря. Таким образом на тот момент общая сумма составила запланированные на 2021 год 60 млрд руб.

Глава фонда подтвердил увеличенный бюджет, при этом отметил, что освоить удалось около половины выделенных средств.

«В бюджете 2021 года было запланировано 75 млрд руб., с перспективой их увеличения. Основная цель – обеспечение детей с тяжелыми хроническими орфанными заболеваниями дорогостоящими препаратами, которые были недоступны для них. За прошлый год фонд оказал помощь 2085 детям, на оказание этой помощи было затрачено почти 38 млрд руб., 44 заболевания вошли в перечень, 40 лекарственных препаратов», — сказал Ткаченко.

«Круг добра» был учрежден по указу президента 5 января 2021 года для обеспечения детей с редкими заболеваниями дорогостоящими лекарственными препаратами и медизделиями. На 2022 год фонду запланировано выделить 78,6 млрд руб., на 2023 год — 84 млрд руб.

Анастасия Куратова

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