Первый город в России достиг 100% коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге достиг 100% с учетом вакцинированных от коронавирусной инфекции и переболевших. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

«Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения РФ, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и те, которые привиты. Вакцинированы более 3 млн 141 тыс. человек, детей чуть более 2400 человек», – сказал он.

По данным городского комитета здравоохранения, в Санкт-Петербурге ревакцинировались около 240 тыс. человек. Губернатор города Александр Беглов ранее заявлял о снижении в последнее время темпов вакцинации в несколько раз. При этом в Петербурге достаточный запас вакцины, функционируют 190 прививочных пунктов.

Ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге по-прежнему высокий, но отмечается его заметное снижение за последние двое суток. В течение двух недель почти ежедневно фиксировалось порядка 20 тыс. новых случаев. В воскресенье этот показатель снизился до 11 тыс. 384 человек, а за последние сутки зарегистрировали 7091 заразившегося.

Всего с начала пандемии в городе выявлено более 1,2 млн случаев заражения. По этому показателю он на втором месте среди российских регионов, на первом находится Москва. Выздоровели более 1 млн человек (22 тыс. 195 за сутки), умерли 30 тыс. 866 (73 за сутки).

gxpnews