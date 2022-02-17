«Биокад» приступил к III фазе испытаний своего оригинального препарата от рассеянного склероза

«Биокад» начал III фазу клинических испытаний (КИ) своей разработки от аутоиммунных заболеваний. Компания Дмитрия Морозова присвоила препарату, ранее проходящему под кодом BCD-132, непатентованное наименование дивизолимаб. В завершающих испытаниях примут участие 72 пациента с рассеянным склерозом, ранее принимавших участие в КИ «Биокада». Сами исследования продлятся до декабря 2022 года.

Дивизолимаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело против CD20 с модифицированным профилем гликозилирования. В компании рассчитывают, что препарат можно будет вводить пациентам один раз в полгода. Аналогичная, но зарубежная разработка с тем же механизмом действия – Окревус (окрелизумаб) от Roche – уже есть на российском рынке. Окрелизумаб закупается по госпрограмме 14 высокозатратных нозологий для пациентов с самой агрессивной – первично прогрессирующей – формой рассеянного склероза. При этой форме заболевания «Биокад» пока не испытывал свой продукт.

В апреле 2019 года BCD-132 вошел во II фазу КИ эффективности при рассеянном склерозе, в июле – при ревматоидном артрите. Первая фаза КИ безопасности BCD-132 началась еще в 2017 году. В декабре того же года компания Морозова в Палате по патентным спорам аннулировала патент Genentech (принадлежит Roche) на аналогичное изобретение. «Биокад» также ведет испытания дивизолимаба при ревматоидном артрите. Они должны завершиться в декабре 2024 года, а подача досье на регистрацию препарата состояться в 2023 году.

Окревус (окрелизумаб) от швейцарской Roche на сегодняшний день является единственным в мире препаратом для лечения ППРС и тоже вводится раз в полгода после первой инфузии. Мировые продажи этого лекарства за прошлый год составили $4,6 млрд, а потребность пациентов программы 14 ВЗН за прошлый год соответствовала 3,5 тыс. годовых курсов или 3,6 млрд руб.

gxpnews