Запаса лекарств от COVID-19 в российских аптеках хватит на восемь месяцев

Лекарств от коронавирусной инфекции при текущем уровне спроса на российском рынке хватит на восемь месяцев. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Честный знак».

«По данным системы маркировки, рост спроса на противоковидные препараты в январе текущего года по отношению к декабрю прошлого года вырос на 7%, а продажи в аптеках увеличились на 12% в этот же период. При текущем темпе потребления запаса лекарств против COVID-19 в аптеках России хватит на восемь месяцев», – пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, в январе 2022 года было продано более 18,6 миллиона лекарств от коронавируса, а за аналогичный период декабря 2021 года – более 16 миллионов упаковок. Россияне в общей сложности в декабре и январе потратили на лекарства против коронавирусной инфекции более 134 миллиардов рублей.

Рост продаж препаратов зафиксировали в Московской, Астраханской и Ярославской областях, а также в некоторых республиках Северного Кавказа. Больше всего вырос спрос на умифеновир (прирост в 40%), интерферон Альфа-2В (прирост в 21%), ремдесивир (в 2,6 раза), фавипиравир (прирост в 6%) и парацетамол (прирост в 5%).

ЦРПТ каждый день отслеживает наличие как на уровне регионов РФ, так и в отдельных медицинских организациях, в том числе расход за сутки, оставшийся объем и динамику использования лекарств. Все данные направляются в Росздравнадзор и правительство.

Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от коронавируса.

gxpnews