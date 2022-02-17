Rovi продлила соглашение с Moderna по производству мРНК-препаратов

Испанская компания Rovi договорилась о продлении на 10 лет своей сделки с Moderna по производству мРНК-препаратов, сообщает Reuters.

Условия сделки включают новые инвестиции в расширение мощностей на заводах Rovi, сообщила компания, не раскрывая информацию о суммах. На этих мощностях, помимо производства мРНК-вакцин против коронавирусной инфекции компании Moderna, планируется обслуживание будущих разработок кандидатов на мРНК-вакцину.

ROVI имеет дочерние компании в Португалии, Германии, Великобритании, Италии, Франции и Польше. Компания располагает диверсифицированным портфелем из более чем 40 продуктов, среди которых стоит выделить антитромботическое средство Bemiparin (относится к низкомолекулярным гепаринам), которое продается в 56 странах мира.

gxpnews