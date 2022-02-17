Борису Шпигелю снова продлили арест

Суд продлил арест Борису Шпигелю. Он останется под стражей еще на три месяца.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест основателю компании «Биотэк» Борису Шпигелю на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Викторию Бурковскую. По ее словам, защита намерена обжаловать решение суда.

Согласно картотеке судебных заседаний, на сегодня, 16 февраля, назначено судебное заседание о продлении ареста супруге Бориса Шпигеля — Евгении Шпигель.

В начале февраля «ФВ» писал, что Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО в кардиоцентр. Ранее защита бизнесмена не единожды заявляла о наличии у него заболеваний, противоречащих содержанию под стражей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Шпигеля в марте прошлого года. Следствие обвиняет бизнесмена, его жену и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Последний также проходит обвиняемым по этому уголовному делу.

Бизнесмена обвинили в передаче взятки в виде 20 млн руб. и дорогостоящих часов. Также СМИ сообщили, что, по версии следствия, основатель «Биотэка» давал экс-губернатору взятку, оплатив поездки главы региона из Москвы в Санкт-Петербург на Mercedes с личным шофером. Их стоимость эксперты оценили почти в 167 тыс. руб.

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