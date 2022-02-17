Лекарства от орфанных заболеваний предложили закупать по ТМ и без ограничения по сумме

Депутаты Госдумы предложили снять ограничения на сумму закупки препаратов для больных орфанными заболеваниями у единственного поставщика. А также дать возможность региональным властям приобретать их по торговым маркам (ТМ), а не по МНН.

В Госдуме предложили внести изменения в статью 93 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Авторы законопроекта депутаты «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов (член Комитета по культуре) и Федот Тумусов (первый зампред Комитета по охране здоровья) предлагают снять ограничения на сумму закупки для людей с редкими (орфанными) заболеваниями у единственного поставщика. В настоящее время максимальная сумма закупки препарата для одного больного не должна по закону превышать 1 млн руб.

Также депутаты хотят дать возможность местным властям закупать препараты по торговому наименованию, а не по международному. «Благодаря закупке подлинных, оригинальных препаратов для пациентов, больных редкими (орфанными) заболеваниями, такие пациенты могут наблюдать улучшение их состояния здоровья, благодаря чему также продлевается продолжительность их жизни. В то время как у неоригинальных препаратов часто выявляются побочные действия, серьезные или непредвиденные нежелательные реакции, индивидуальная непереносимость, отсутствие эффективности», — говорится в пояснительной записке.

В сентябре 2019 года для орфанных и высокотехнологических препаратов в странах ЕАЭС предложили использовать маркировку на русском языке, без перевода на государственные языки стран – членов союза. В исключительных случаях — на английском языке.

Артем Косенок

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