Гендиректором Merck в России назначен Александр Штайнбах

Компания Merck сообщила о назначении генеральным директором ООО «Мерк» в России Александра Штайнбаха. Он будет отвечать за развитие бизнеса в России и странах СНГ.

Компания Merck сообщила о назначении Александра Штайнбаха генеральным директором ООО «Мерк», а также директором фармацевтического подразделения. Он будет отвечать за развитие бизнеса в России и странах СНГ. Его предшественник на этом посту Маттиас Вернике займет должность генерального директора подразделения Merck Healthcare в Германии.

Александр Штайнбах с 2001 года работал в области маркетинга и продажах, имеет опыт работы в России и за рубежом. До прихода в Merck возглавлял компанию Organon Россия, а до этого отвечал за развитие компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co), где работал над укреплением бизнеса в Германии, Европе, Египте, а затем в России.

Его предшественник Маттиас Вернике возглавил ООО «Мерк» в России в марте 2020 года. Ранее руководил бизнесом компании Merck в Австрии, отвечал за ценообразование компании в Европе и Канаде. До работы в компании Merck занимал руководящие должности в консалтинговой компании McKinsey & Co.

Фото: Merck

Артем Косенок

pharmvestnik