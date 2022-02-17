Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок «Золофта»

Возобновление поставок антидепрессанта «Золофт» в Россию ожидается во II квартале этого года, сообщил Росздравнадзор. В компании — производителе препарата заявляли, что перебои с поставками возникли из-за резкого роста спроса на лекарство в других странах.

Поставки в Россию антидепрессанта «Золофт» (МНН сертралин) запланированы на II квартал 2022 года, сообщается на сайте Росздравнадзора.

По данным компании-поставщика Viatris, наблюдаются временные задержки поставок этого препарата из-за значительного роста спроса на него в других странах. В Росздравнадзоре отметили, что с 1 января «Золофт» не поступал в гражданский оборот в России, но в продаже были другие препараты с сертралином производства Индии – «Серената» и «Алевал» в дозировках 50 мг и 100 мг. Всего в аптеках находились более 116,5 тыс. упаковок этих лекарств.

В январе некоторые российские аптеки жаловались на перебои с поставками «Золофта». Дефицит антидепрессанта возник еще в декабре прошлого года, причиной его исчезновения из аптек мог стать повышенный спрос на него. В начале года компания Viatris сообщила «ФВ», что возобновит поставки не ранее марта 2022 года.

Препарат выпускает бывшее подразделение Pfizer Upjohn, которое в 2020 году объединилось с Mylan в новую компанию Viatris.

Григорий Дубов

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