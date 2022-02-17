Аудитория покупателей лекарств онлайн увеличилась в конце 2021 года

Аудитория онлайн-покупателей лекарств увеличилась до 25% в конце 2021 года после некоторого снижения во II и III кварталах, когда показатель составлял 22%. Вместе с этим средние расходы на покупки лекарств в интернете за три месяца по данным за IV квартал увеличились почти на треть.

Доля россиян, покупавших лекарства онлайн в IV квартале 2021 года, увеличилась относительно уровня III квартала с 22% до 25%. Одновременно отмечается и увеличение затрат: средние расходы респондентов на приобретение лекарств онлайн за три месяца выросли с 3027 руб. в III квартале до 4224 руб. в IV квартале. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за IV квартал 2021 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Одним из наиболее заметных изменений стал отчасти обусловленный сезонными факторами рост доли потребителей, отметивших в качестве причины покупки лечение текущего заболевания. Если в III квартале такую цель преследовали 33% покупателей, то по данным за IV квартал – уже 40%. И, напротив, доля тех, кто покупал лекарства в интернете для лечения хронических заболеваний, вернулась к уровню начала года (36%) после заметного повышения во II и III квартале 2021 года до 40%. Некоторое снижение отмечено и в части потребителей, использующих возможность онлайн-заказов для покупки средств профилактики: с 34% в III квартале до 31% по итогам IV квартала. Доля покупок для планового пополнения аптечки продолжила последовательно снижаться с 36% в начале пандемии до 26% в начале 2021 года и затем до 23% в конце прошлого года.

Среди различных типов площадок для заказа и бронирования лекарств лидером остается сегмент интернет-аптек. 74% покупавших лекарства онлайн отметили заказ на интернет-ресурсах этого типа. На втором месте находятся сайты аптечных сетей – 32%. Доля клиентов интернет-гипермаркетов среди всех онлайн-потребителей лекарств составляет 12%.

Как удалось установить в результате статистического анализа соответствий, три наиболее распространенные цели покупки лекарств онлайн характерны для клиентов трех разных типов площадок для заказа и бронирования препаратов. Так, ситуация «заболел и были нужны лекарства для лечения» в наибольшей степени характерна для заказов на сайтах конкретных аптечных сетей. Цель «Лечение хронических заболеваний» более свойственна сегменту потребителей онлайн-аптек.

В большей степени в сети лекарства приобретали для собственных нужд (78%), для взрослых членов семьи (52%), для детей и внуков моложе 16 лет (20%).

Шамиль Ахметзянов

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