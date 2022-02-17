Центр лекобеспечения закупит четыре препарата по программе ВЗН

Центр лекобеспечения закупит четыре препарата по программе лечения высокозатратных нозологий. Среди них противоопухолевые средства, иммунодепресанты и коагулянты.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку четырех препаратов, применяемых для лечения высокозатратных заболеваний, сообщается на сайте госзакупок.

— Помалидомид, капсулы, 1 мг

Начальная цена: 2 895 746,49 руб.

Окончание подачи заявок 25.02.2022

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

— Помалидомид, капсулы, 2 мг

Начальная цена: 44 995 445,46 руб.

Окончание подачи заявок25.02.2022

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

— Флударабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 10 мг

Начальная цена: 35 380 469,50 руб.

Окончание подачи заявок: 28.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.03.2022.

— Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг

Начальная цена: 207 461 322,90 руб.

Окончание подачи заявок: 28.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.03.2022.

— Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1500 МЕ Начальная цена: 88 618 680,00 руб.

Окончание подачи заявок: 28.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 02.03.2022.

Елена Сидорова

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