RNC Pharma представила рейтинг дистрибьюторов по итогам 2021 года

Розничный сегмент российского фармрынка в 2021 году показал динамику на уровне инфляции. Индекс цен фиксировался на довольно внушительном уровне, но в таких условиях можно говорить лишь о сохранении относительно стабильных позиций на рынке, а не о развитии, фактически рынок стагнирует. Причем даже эти цифры обеспечивались в основном за счет роста покупательной активности в e-com сегменте, который пока развивается, прежде всего отбирая потребителей у классического формата. Об этом говорится в отчете аналитиков RNC Pharma, который поступил в «ФВ».

И это относится только к лекарственному ассортименту при том, что успехи отдельных интернет-игроков в отношении парафармы гораздо более очевидны. К тому же рынок вплотную подходит к внедрению маркировки БАД: экспериментальный период завершится в августе 2022 года. Фактический старт системы, как ожидается, случится не раньше 2023 года. Маловероятно, что он пройдет для фармрозницы совсем без потерь, как с точки зрения представленного на рынке ассортимента, так и в отношении показателей спроса на данную товарную категорию. Ждет отрасль и старта пилотного проекта по онлайн-продаже Rx-препаратов, что может серьезно перекроить более-менее устоявшийся канал e-com.

В этой связи нарастает риторика о необходимости расширения перечня товаров, разрешенных к продаже в аптеках. Некоторые участники рынка, понимая, что процесс может затянуться на неопределенный срок, уже начинают экспериментировать с форматами. К примеру, «Протек» открывает магазины косметической продукции «Ригла beauty». Нельзя сказать, что уровень конкуренции в этой сфере заметно ниже, но попытаться воспользоваться лояльной к бренду аудиторией все же можно, хотя едва ли это будет просто.

Госсектор развивается не в пример активнее, динамика тут по итогам 2021 года почти в четыре раза выше, чем в рознице. Этот факт привлекает внимание оптовиков, специализирующихся на ритейле, но здесь тоже есть нюансы. Во-первых, возможности большинства розничных компаний на развитие представленности в госсекторе ограничены чисто технически, за счет особенностей логистики и организации рабочих процессов. Во-вторых, рост обеспечивался довольно ограниченным набором продукции, помимо поставок вакцины для профилактики COVID-19, это препараты для лечения СМА, отдельные наименования противоопухолевых и набор «ковидоспецифичных» средств (антикоагулянты, иммунодепрессанты, противовирусные). Поставки по этим позициям «закреплены» за конкретными оптовиками, которые в отдельных случаях выступают и промышленными партнерами владельцев РУ. Так что и здесь «чужаков» никто не ждет.

Приходится констатировать и нарастание активности регуляторов в отношении рынка медизделий. Помимо новых правил формирования лотов, которое кратно увеличило количество тендерных процедур, все чаще приходится слышать о необходимости введения инструментов ценового регулирования по аналогии с ЖНВЛП. Пока вопрос поднимается в основном в связи с повышением цен на ПЦР- и экспресс-тесты, и фармдистрибьюторов касается в минимальной степени, но едва ли дело ограничится только этими категориями товаров. К тому же в феврале 2022 года состоялся формальный старт эксперимента по маркировке медизделий. Даже если надеяться на то, что после полномасштабного развертывания системы тут не будут повторены ошибки, допущенные в ходе внедрения СМДЛП, совсем без последствий для рынка обойтись не получится.

TOP15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом федеральной и региональной льготы), в денежном выражении, по итогам 2021 года

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % 2021 г. 2020 г. 1 Пульс Химки 13,6 13,6 2 Протек Москва 11,5 12,9 3 Катрен Новосибирск 11,4 11,7 4 Р-Фарм Москва 6,3 4,5 5 ФК Гранд Капитал Москва 5,6 5,1 6 Фармкомплект Н.Новгород 4,4 5,2 7 БСС С.-Петербург 3,2 3,0 8 Ирвин 2 Москва 2,3 1,7 9 ПрофитМед Москва 1,9 2,0 10 Авеста Фармацевтика Москва 1,7 1,7 11 Агроресурсы Кольцово 1,7 1,7 12 Фармимэкс* Москва 1,6 1,2 13 АСФАДИС Москва 1,6 1,3 14 Джи Ди Пи Москва 1,6 1,8 15 Ланцет Москва 1,3 1,5 *экспертная оценка Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

Артем Косенок

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