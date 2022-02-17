RNC Pharma представила рейтинг дистрибьюторов по итогам 2021 года

RNC Pharma сообщила, что розничный сегмент фармрынка сохранил стабильную позицию за счет роста покупательской активности в сегменте e-commerce. Госсектор развивается активнее — динамика по итогам 2021 года почти в четыре раза выше, чем в рознице.
Розничный сегмент российского фармрынка в 2021 году показал динамику на уровне инфляции. Индекс цен фиксировался на довольно внушительном уровне, но в таких условиях можно говорить лишь о сохранении относительно стабильных позиций на рынке, а не о развитии, фактически рынок стагнирует. Причем даже эти цифры обеспечивались в основном за счет роста покупательной активности в e-com сегменте, который пока развивается, прежде всего отбирая потребителей у классического формата. Об этом говорится в отчете аналитиков RNC Pharma, который поступил в «ФВ».
И это относится только к лекарственному ассортименту при том, что успехи отдельных интернет-игроков в отношении парафармы гораздо более очевидны. К тому же рынок вплотную подходит к внедрению маркировки БАД: экспериментальный период завершится в августе 2022 года. Фактический старт системы, как ожидается, случится не раньше 2023 года. Маловероятно, что он пройдет для фармрозницы совсем без потерь, как с точки зрения представленного на рынке ассортимента, так и в отношении показателей спроса на данную товарную категорию. Ждет отрасль и старта пилотного проекта по онлайн-продаже Rx-препаратов, что может серьезно перекроить более-менее устоявшийся канал e-com.
В этой связи нарастает риторика о необходимости расширения перечня товаров, разрешенных к продаже в аптеках. Некоторые участники рынка, понимая, что процесс может затянуться на неопределенный срок, уже начинают экспериментировать с форматами. К примеру, «Протек» открывает магазины косметической продукции «Ригла beauty». Нельзя сказать, что уровень конкуренции в этой сфере заметно ниже, но попытаться воспользоваться лояльной к бренду аудиторией все же можно, хотя едва ли это будет просто.
Госсектор развивается не в пример активнее, динамика тут по итогам 2021 года почти в четыре раза выше, чем в рознице. Этот факт привлекает внимание оптовиков, специализирующихся на ритейле, но здесь тоже есть нюансы. Во-первых, возможности большинства розничных компаний на развитие представленности в госсекторе ограничены чисто технически, за счет особенностей логистики и организации рабочих процессов. Во-вторых, рост обеспечивался довольно ограниченным набором продукции, помимо поставок вакцины для профилактики COVID-19, это препараты для лечения СМА, отдельные наименования противоопухолевых и набор «ковидоспецифичных» средств (антикоагулянты, иммунодепрессанты, противовирусные). Поставки по этим позициям «закреплены» за конкретными оптовиками, которые в отдельных случаях выступают и промышленными партнерами владельцев РУ. Так что и здесь «чужаков» никто не ждет.
Приходится констатировать и нарастание активности регуляторов в отношении рынка медизделий. Помимо новых правил формирования лотов, которое кратно увеличило количество тендерных процедур, все чаще приходится слышать о необходимости введения инструментов ценового регулирования по аналогии с ЖНВЛП. Пока вопрос поднимается в основном в связи с повышением цен на ПЦР- и экспресс-тесты, и фармдистрибьюторов касается в минимальной степени, но едва ли дело ограничится только этими категориями товаров. К тому же в феврале 2022 года состоялся формальный старт эксперимента по маркировке медизделий. Даже если надеяться на то, что после полномасштабного развертывания системы тут не будут повторены ошибки, допущенные в ходе внедрения СМДЛП, совсем без последствий для рынка обойтись не получится.
TOP15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом федеральной и региональной льготы), в денежном выражении, по итогам 2021 года
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|2021 г.
|2020 г.
|1
|Пульс
|Химки
|13,6
|13,6
|2
|Протек
|Москва
|11,5
|12,9
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,4
|11,7
|4
|Р-Фарм
|Москва
|6,3
|4,5
|5
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|5,6
|5,1
|6
|Фармкомплект
|Н.Новгород
|4,4
|5,2
|7
|БСС
|С.-Петербург
|3,2
|3,0
|8
|Ирвин 2
|Москва
|2,3
|1,7
|9
|ПрофитМед
|Москва
|1,9
|2,0
|10
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,7
|1,7
|11
|Агроресурсы
|Кольцово
|1,7
|1,7
|12
|Фармимэкс*
|Москва
|1,6
|1,2
|13
|АСФАДИС
|Москва
|1,6
|1,3
|14
|Джи Ди Пи
|Москва
|1,6
|1,8
|15
|Ланцет
|Москва
|1,3
|1,5
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
Артем Косенок
pharmvestnik