Розничные онлайн-продажи показали крупный прирост в 2021 году

Розничные продажи онлайн-сегмента показали крупный прирост в 2021 году. Средняя цена значительно превышает аналогичный показатель офлайн.

В 2021 году розничные онлайн-продажи показали прирост в рублях на 66%. Данные представила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова на конференции «PROекции Будущего», передает корреспондент «ФВ». Мероприятие организовано «ФВ» и ГК «Бионика Медиа».

По данным AlphaRM, в 2021 году розничные продажи онлайн-сегмента составили 130 млрд руб (+66% в руб. по сравнению с 2020 годом). Крупный прирост показали и продажи в упаковках, которые составили 270 млн упаковок (+58%). Средний чек онлайн-покупки вырос до 483 руб. (+5%) — на офлайн-рынке эта цифра значительно меньше, несмотря на прирост показателя в 189% (+19%).

Источник: AlphaRM

Среди ТОP5 торговых онлайн-площадок числятся: Apteka.ru, занимающая более половины доли сегмента — 56,9%, «Сбер Еаптека» — 11,8%, партнерство «ИРИС» — 7,2%, «АСНА» — 6,9%, «ЗдравСити» — 6,4%.

Отдельно аналитики выделяют аптечные сети. В ТОP5 по онлайну вошли: «Ригла» с долей рынка e-com 12,7%, «Планета здоровья» — 8,2%, «Имплозия» — 7,7%, «НеоФарм» — 6,7%, объединенная сеть «Эркафарм» & «Мелодия здоровья» («Эрка&МЗ») с долей 6,4%.

Руслан Мавлиханов

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