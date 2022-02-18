Sage и Biogen представили успешные результаты испытаний препарата для лечения депрессии

Sage и Biogen представили данные III фазы испытания препарата против депрессии zuranolone. Но, несмотря на эффективность, к третьему дню исследования препарат может не оказывать долговременного терапевтического воздействия.

Компании Sage и Biogen представили данные испытаний своего препарата для лечения депрессии, пишет FierceBiotech. В ходе III фазы исследования под названием Coral zuranolone достиг первичной конечной точки, которая заключалась в уменьшении симптомов депрессии на третий день терапии.

Препарат предлагался пациентам вместе со стандартными препаратами, предназначенными для лечения болезни. Sage позиционирует препарат как быстродействующий вариант для пациентов, которые только начинают лечение депрессии, так как стандартные препараты начинают действовать в течение месяца.

В ноябре прошлого года, в ходе исследования Coral, Sage изменила конечную точку исследования, чтобы оно учитывало результаты на 3-й день терапии, а не на 15-й. Аналитики RBC Capital Markets в то время заявили, что это изменение может помочь компании успешно завершить испытания. Однако такая постановка целей поднимает вопросы о долгосрочной эффективности препарата.

Sage сообщила положительные результаты по вторичной конечной точке исследования, измеряющей смешанный ответ в течение первых 15 дней. Но аналитики отмечают, что результаты по этой конечной точке в обеих группах исследования с течением времени становились все более похожими и «к 42-му дню различий между группами не было».

Zuranolone будет зарезервирован для «нишевого рынка» и, вероятно, не достигнет продаж в 1 млрд долл., которые ожидались изначально, пишет RBC. Но терапия может найти некоторое применение, учитывая ее хороший профиль безопасности и высокую потребность в таких средствах на рынке.

Николай Соколов

pharmvestnik