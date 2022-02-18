Аптечные сети договорились не занимать помещения друг друга в течение года

Аптечные сети договорились не занимать точки друг друга до 31 декабря 2022 года. Соглашение уже подписали девять аптечных сетей, еще три организации находятся в процессе подписания.

Аптечные сети подписали декларацию по рынку коммерческой недвижимости. Об этом сообщила исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева, выступая 17 февраля в Сочи на конференции «PROекции Будущего», передает корреспондент «ФВ». Мероприятие организовано «ФВ» и ГК «Бионика Медиа».

РААС призывает не занимать точки друг друга в течение года, чтобы каждая аптечная сеть могла «обеспечить себе достойное место под солнцем». «В период до 31 декабря 2022 года не занимать площади, используемые на правах аренды аптеками, оказавшимися в сложном экономическом положении и подписавшими настоящую декларацию», — следует из документа.

По словам Игнатьевой, соглашение уже подписали девять аптечных сетей:

«Ригла» и «Живика»

«Неофарм» и «Аптеки Столички»

«Аптеки Вита»

«Эркафарм»

«ИРИС»

«36,6»

«Аптека от склада»

«Планета здоровья»

«Аптека Невис» и «ЛенОблФарм»

Еще три организации находятся в процессе подписания: «Магнит Фарма», «Фармаимпекс» и «ЛекОптТорг». Среди сетей как участники РААС, так и иные аптеки. Призыв к «формированию конкурентной среды» при этом открыт для всех желающих аптек, объяснили в ассоциации.

Ранее РААС пожаловалась на «насильственную замену арендаторов». В августе 2021 года «Лента» заявила о сотрудничестве с аптечной сетью «Алоэ», в планах которой открыть более 165 аптек в гипермаркетах компании. До этого точки в ТЦ занимали участники РААС, получившие уведомления о расторжении договоров аренды «без каких-либо причин, исключительно по инициативе ТЦ «Лента»», — отмечали в РААС в открытом письме.

Руслан Мавлиханов

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