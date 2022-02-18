Сенат США утвердил нового главу FDA

Сенат США утвердил нового главу американского фармрегулятора FDA. Им станет Роберт Калифф, который уже занимал этот пост в последний год президентства Барака Обамы.

Сенат США проголосовал за утверждение Роберта Калиффа в качестве нового главы (комиссара) FDA, пишет BioPharma Dive. Калифф займет должность, которая оставалась вакантной в течение более чем одного года, несмотря на то что агентство играло важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. Новый глава агентства был утвержден 50 голосами сенаторов против 46.

«Он лидер, который нам нужен сегодня, но также и в будущем, — сказал перед голосованием сенатор Ричард Берр, член Республиканской партии, голосовавший за его кандидатуру. — Для FDA никогда не было более критического времени, которое требует эффективного руководства».

Калифф станет 25-м комиссаром агентства. До этого FDA на временной основе возглавляла Джанет Вудкок, которая ранее была главой отдела проверки лекарственных средств агентства. В какой-то момент она даже рассматривалась как вероятный кандидат на выдвижение в качестве комиссара FDA.

Ключевой задачей для Калиффа будет противодействие пандемии. Хотя агентство уже приняло ряд важных решений в отношении COVID-19, таких как разрешения по экстренному одобрению трех вакцин и нескольких методов лечения, ему еще предстоит определиться с тем, следует ли одобрить прививки для детей до пяти лет и нужно ли дальше развивать тему бустерной вакцинации.

Калиффу придется столкнуться и с другими вызовами. Практика агентства по ускоренному одобрению лекарств подвергается критике из-за его неоднозначного прошлогоднего решения об одобрении препарата Biogen от болезни Альцгеймера Aduhelm со спорной эффективностью.

Калифф занимал пост комиссара FDA в последний год президенства Барака Обамы, тогда он был повышен с должности заместителя комиссара. В январе 2017 года он ушел с поста главы агентства.

Фото: twitter.com/DukeMedSchool

Николай Соколов

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