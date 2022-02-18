Поставки антидепрессанта «Золофт» ожидаются во втором квартале 2022 года

Временные задержки поставок антидепрессанта «Золофт» в Россию возникли из-за роста спроса на препарат в других странах. Во втором квартале 2022 года ожидается очередная поставка лекарства в РФ. Об этом проинформировали в пресс-службе Росздравнадзора.

СМИ ранее сообщили о дефиците «Золофта» в российских аптеках.

«По данным ООО «Виатрис», осуществляющего поставку лекарственного препарата «Золофт» на территорию Российской Федерации, в настоящее время наблюдаются временные задержки его поставок по причине значительного роста спроса на лекарство в других странах. Очередная поставка лекарственного препарата «Золофт» в Российскую Федерацию ожидается во II квартале 2022 года», – гласит сообщение.

Как отметили в ведомстве, на территории России зарегистрированы и другие препараты с тем же действующим веществом (сертралин), что и в «Золофте» – «Алевал», «Асентра», «Серената», «Серлифт» и «Стимулотон». В этом году «Золофт» не поступал в гражданский оборот, но поступили в объеме 116,5 тысячи упаковок препараты «Серената» и «Алевал».

«В соответствии с п. 6 ст. 52.1 Федерального закона от 12.04.2010 № 61 – ФЗ «Об обращении лекарственных средств» производители лекарственных препаратов или организации, осуществляющие их ввоз в Российскую Федерацию, обязаны информировать Минпромторг России и Росздравнадзор о планируемом приостановлении или прекращении их производства или ввоза. До настоящего времени информация о приостановке производства или прекращении ввоза в Российскую Федерацию лекарственного препарата «Золофт» в Росздравнадзор не поступала», – прокомментировали в пресс-службе.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что лечение пациенту назначает врач. Он должен подбирать альтернативную схему лечения, если отсутствует конкретное наименование лекарственного препарата.

Росздравнадзор в январе этого года заявил, что не зафиксировал дефицит антидепрессанта «Золофт».

gxpnews